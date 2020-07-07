Адвокат Ефремова частично признал нахождение актера за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова, который 8 июня спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, частично признал, что тот был за рулем в момент аварии.

«Мы частично признаем вину, что за рулем был Ефремов. Здесь есть много моментов и нюансов», — заявил защитник актера Эльман Пашаев в эфире телеканала «Россия 1» во вторник, 7 июля.

При этом, по его словам, в настоящий момент отвечать на какие-либо вопросы «преждевременно».

3 июля Пашаев сообщил, что Ефремов не признает себя виновным в совершении ДТП. Подробностей адвокат объяснять не стал. Позднее он заявил, что слова Ефремова о непризнании вины не так трактовали, а сам вопрос о виновности актера в ходе его допроса не поднимался.

Вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Последний получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

По словам очевидцев, в момент аварии актер был сильно пьян. Медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.