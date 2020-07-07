Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Суд арестовал Сафронова на два месяца
Мир
Турция начала испытания ЗРК С-400 на американских истребителях
Общество
В МВД предложили внести изменения в водительские права и ПТС
Мир
Глава ВОЗ назвал всё еще непройденным пик коронавируса в мире
Происшествия
Адвокат Ефремова частично признал нахождение актера за рулем в момент ДТП
Сюжет:

Адвокат Ефремова частично признал нахождение актера за рулем в момент ДТП

0
Фото: РИА Новости/Артем Пучков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат актера Михаила Ефремова, который 8 июня спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, частично признал, что тот был за рулем в момент аварии.

Гражданин подследственный: получит ли Михаил Ефремов реальный срок
Матери погибшего в аварии Сергея Захарова еще не сказали, что она лишилась сына

«Мы частично признаем вину, что за рулем был Ефремов. Здесь есть много моментов и нюансов», — заявил защитник актера Эльман Пашаев в эфире телеканала «Россия 1» во вторник, 7 июля.

При этом, по его словам, в настоящий момент отвечать на какие-либо вопросы «преждевременно».

3 июля Пашаев сообщил, что Ефремов не признает себя виновным в совершении ДТП. Подробностей адвокат объяснять не стал. Позднее он заявил, что слова Ефремова о непризнании вины не так трактовали, а сам вопрос о виновности актера в ходе его допроса не поднимался.

Вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Последний получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

По словам очевидцев, в момент аварии актер был сильно пьян. Медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020