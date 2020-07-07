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Мусорный полигон под Томском к 2029 году станет зеленой зоной отдыха

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Рекультивация первого участка полигона ТБО около села Новомихайловка под Томском в 6,4 га завершится в 2020 году, до 2029 года планируется превратить всю территорию многолетней свалки площадью 54 га в зеленую зону отдыха.

Свалка работала с 1964 года и закрылась в 2010-м. Почти за 50 лет там скопилось порядка 10 млн тонн мусора. В июне 2020 года началась рекультивация полигона по нацпроекту «Экология». Предстоят два этапа—– технологический и биологический, отмечает РИА «Томск».

За месяц работы специалисты выкорчевали деревья и кустарники с территории площадью почти 3 га и утрамбовали отходы. Сейчас полигон выглядит как неровное поле земли с проглядывающим иногда мусором. Поверх глины будет располагаться плодородный слой, который на втором, биологическом, этапе работ засеют травой и засадят деревьями.

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