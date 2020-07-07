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Арестован обвиняемый в насилии над ребенком певец из Петербурга

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Фото: РЕН ТВ
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Обвиняемый в разврате и насилии над ребенком певец Иван Яворский арестован до 5 сентября. Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 7 июля, со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Ранее в полицию Петербурга поступила информация о том, что некий мужчина совершает насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Подозреваемым оказался 35-летний мужчина. Его задержали 6 июля.

По версии следствия, он совершал преступления в отношении мальчика с 2012-го по 2015 год, находясь в квартире. Известно, что подозреваемый был хорошо знаком с матерью мальчика.

Яворский от дачи показаний отказался.

По данным следствия, обвиняемый с октября 2012 года по январь 2015 года в квартире одного из домов на улице Камышовой неоднократно совершал в отношении мальчика 2001 года рождения насильственные действия сексуального характера. Обвинение ему было предъявлено 6 июля 2020 года.

Ранее, 2 июля, сообщалось об обращении Екатеринбургской епархии за помощью в сборе информации о случаях насилия над детьми в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.

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