В Минобороны рассказали о разработке второго «летающего радара» для ВКС РФ

Для Воздушно-космических сил России планируют разработать второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер». Об этом «Известиям» рассказали источники в Министерстве обороны и военно-промышленном комплексе.

Среди особенностей новейших самолетов ДРЛО — способность передавать данные о цели без применения голосовой связи, в полностью автоматическом режиме. Таким образом, самолет практически невозможно «заглушить» посредством радиоэлектронной борьбы, отметил заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

Электронику для А-100 «Премьер» разрабатывал генеральный конструктор концерна «Вега» Владимир Верба. По его словам, в ней удалось воплотить самые передовые достижения российской науки в области радиолокации и информационных технологий.

В настоящий момент Воздушно-космические силы России используют два типа самолетов ДРЛО, из них около 20 А-50 унаследованы от СССР. За последние несколько лет шесть из них прошли модернизацию до уровня А-50У и получили усовершенствованный радар. По сравнению с самолетами семейства А-50, задачи А-100 «Премьер» существенно расширены.

Подробнее читайте в материале «Известий» 8 июля