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Турция начала испытания ЗРК С-400 на американских истребителях

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Фото: ТАСС/EPA/STR
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В Турции начали испытания российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщило во вторник, 7 июля, издание Fighter Jets World.

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Российские ЗРК С-400 расположены на турецкой авиабазе Муртед недалеко от Анкары, отмечается в публикации.

Системы противовоздушной обороны испытывают на истребителях американского производства F-16 и F-4 Phantom II.

Также издание сообщает, что испытания ЗРК продлятся до конца ноября.

Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Сделка вызвала недовольство со стороны США. Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями, а затем исключил ее из программы по истребителям F-35.

1 июля 2020 года сообщалось, что эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал о риске серьезного раскола в НАТО между Турцией и США из-за российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

По его словам, инициатива американского сенатора Джона Тьюна, который внес поправку к оборонному бюджету США, предлагающую купить С-400 у Турции, направлена на то, чтобы решить этот вопрос «одним ударом», однако эта поправка в случае ее принятия не сможет изменить превосходства С-400 над американскими аналогами.

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