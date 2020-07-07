В МВД предложили внести изменения в водительские права и ПТС

В МВД России разработали проект приказа, вносящий изменения в ведомственные нормативные акты, регламентирующие вопросы регистрации автомототранспортных средств. Об этом сообщается на сайте ведомства 7 июля.

«Проектом предполагается привести формы свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в соответствие законодательству Российской Федерации и нормам международного права, а также уточнить отдельные положения нормативных правовых актов, регламентирующих регистрационную деятельность», — говорится в сообщении.

В частности, проектом предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписями PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE.

В проекте приказа уточнен перечень сведений, вносимых в форму свидетельства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС), а также в образец водительского удостоверения. Также вносятся изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на транспортные средства устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

В свидетельство о регистрации транспортного средства должны быть внесены сведения о мощности его двигателя и сроке госрегистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок.

Проектом приказа требования к паспорту транспортного средства, вступающие в силу с 1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного, в отношении транспортного средства, не состоявшего ранее на государственном учете.

В настоящее время проект приказа проходит процедуру оценки регулирующего воздействия на едином портале для размещения информации.