Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Суд арестовал Сафронова на два месяца
Мир
Турция начала испытания ЗРК С-400 на американских истребителях
Общество
В МВД предложили внести изменения в водительские права и ПТС
Мир
Глава ВОЗ назвал всё еще непройденным пик коронавируса в мире
Происшествия
Адвокат Ефремова частично признал нахождение актера за рулем в момент ДТП

В МВД предложили внести изменения в водительские права и ПТС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В МВД России разработали проект приказа, вносящий изменения в ведомственные нормативные акты, регламентирующие вопросы регистрации автомототранспортных средств. Об этом сообщается на сайте ведомства 7 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Проектом предполагается привести формы свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в соответствие законодательству Российской Федерации и нормам международного права, а также уточнить отдельные положения нормативных правовых актов, регламентирующих регистрационную деятельность», — говорится в сообщении.

В частности, проектом предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписями PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE.

В проекте приказа уточнен перечень сведений, вносимых в форму свидетельства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС), а также в образец водительского удостоверения. Также вносятся изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на транспортные средства устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

В свидетельство о регистрации транспортного средства должны быть внесены сведения о мощности его двигателя и сроке госрегистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок.

Проектом приказа требования к паспорту транспортного средства, вступающие в силу с 1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного, в отношении транспортного средства, не состоявшего ранее на государственном учете.

В настоящее время проект приказа проходит процедуру оценки регулирующего воздействия на едином портале для размещения информации.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020