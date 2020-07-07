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Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Мукран

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Якорная трубоукладочная баржа «Фортуна», которая может быть задействована для достройки газопровода «Северный поток – 2», вышла из немецкого порта Мукран. Об этом свидетельствуют сервича Marine Traffic.

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Судно вышло из порта вечером 7 июля и направилось на юго-восток.

Мукран является логистической базой проекта, там хранятся трубы для строительства газопровода.

6 июля Дания выдала разрешение на использование новых судов-трубоукладчиков с якорным позиционированием при строительстве «Северного потока – 2». Кроме того, стало известно, что возобновить работы можно будет с 3 августа. Именно тогда истечет срок обжалования обновленного разрешения всеми заинтересованными сторонами.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель, на фоне сообщений о возможном принятии американских санкций против «Северного потока – 2», заявила о важности завершения строительства трубопровода.

Законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2» был внесен в палату представителей конгресса США в конце июня.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. В настоящее время газопровод завершен на 94%.

По мнению министра энергетики России Александра Новака, экономически и инвестиционно «Северный поток – 2» полностью завершен, и осталось только достроить магистраль.

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