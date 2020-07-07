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Один человек погиб в ДТП с маршруткой и грузовиком в ЯНАО

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Микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе. Один человек получил смертельные травмы.

Авария произошла на трассе Ноябрьск–Муравленко. В маршрутке находились девять человек. Один человек скончался, еще трое получили легкие травмы. У водителя зафиксирована травматическая ампутация руки, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на издание «Ноябрьск 24».

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и пожарные.

Ранее сообщалось, что в Саратове три пассажира и водитель маршрутки получили травмы в результате ДТП. По предварительным данным, мужчине за рулем стало плохо из-за жары.

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