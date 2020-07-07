Ксению Собчак задержали у здания ФСБ в Москве

Журналистку Ксению Собчак во вторник, 7 июля, задержали у здания ФСБ в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В настоящее время там проходят пикеты в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. При этом Собчак с пикетом не стояла, хотя и была одета в футболку с надписью «Свободу Ивану Сафронову», отмечает «Дождь».

Агентство также сообщает о 20 задержанных в ходе акции. Среди них, в частности, главный редактор телеграм-канала «База» Никита Могутин.

О задержании советника главы «Роскосмоса» стало известно ранее во вторник. ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам он вину не признает.

Лефортовский суд Москвы в закрытом режиме решает вопрос об аресте Сафронова.

Иван Сафронов работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.