Спортивные площадки организуют в новом экопарке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле началось зонирование детских и спортивных площадок в экопарке в микрорайоне Муринские пруды. Также строители готовят фундаменты для малых архитектурных форм.

По данным подрядчика, в экопарке завершен самый сложный этап работ. Для подготовки участка было вывезено и перемещено более 10 тыс. кубометров земли. Ежедневно в парке работают 40 человек и 7–8 единиц техники. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

В экопарк уже заведены коммунальные и электрические сети. Строители готовят сеть тропинок, велодорожки, спортивные и детские площадки.

На следующем этапе строительства будет уложено более 6 тыс. кв. м тротуарной плитки. Для этого потребуется привлечь дополнительные бригады рабочих.

Работы по благоустройству парка ведутся по графику. Предполагается, что объект будет сдан не в октябре, как предполагалось ранее, а в сентябре.