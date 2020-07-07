Уличное освещение восстанавливают на территории Курска

В Курске приводят в порядок уличное освещение в рамках муниципальных контрактов. По последним данным, системы изношены более чем на 70%.

Подрядчики приступили к ремонту воздушных и кабельных линий. Специалисты проводят техническое обслуживание и ремонт оборудования. С начала 2020 года восстановлено освещение на Энгельса, Ракитовой, Пигорева, Агрегатной, Чайковского, Челюскинцев, Сосновской и других улицах. Об этом сообщает «Курская правда».

Также ведется восстановление дворового освещения, подключенного к муниципальным сетям. За последнее время удалось вернуть свет во дворы многоэтажных домов по улицам Заводской, Димитрова, Союзной, Республиканской, Хуторской, Косухина, Энергетиков и Черняховского.

Произведена замена более 10 км воздушных участков линий электропередачи и порядка 400 м кабельных линий.