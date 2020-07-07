Ленинградский мост открылся после ремонта в Омске

Ленинградский мост в Омске открыли для движения автомобилей. Второй этап работ по замене деформационных швов начался 15 мая, подрядчик сдал объект на 18 дней раньше заявленного срока. По данным мэрии, стоимость работ составила 6,596 млн рублей.

После 15 июля на Ленинградском мосту начнется укладка асфальта, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Для того чтобы избежать пробок, бригады будут работать по ночам. Площадь асфальтирования составит более 13,5 тыс. кв. м.

Ранее жители Омска сообщили о повреждении пешеходного мостика в парке Победы. Они заметили, что на переправе не хватает нескольких досок. Омичи отметили, что мост пострадал уже не в первый раз. Предполагается, что вандалы снимают доски ради костров.