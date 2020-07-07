Ассоциацию пчеловодов создадут в Удмуртии

В Удмуртии планируют сформировать ассоциацию пчеловодов. Ее отделения появятся в каждом районе республики.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия ожидают, что ассоциация будет сформирована к концу лета 2020 года. Объединение пчеловодов позволит увеличить продуктивность пасек, развивать породы пчел, а также укрепить отрасль. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Отделения ассоциации появятся в каждом районе. Владельцы пасек смогут более эффективно решать возникающие проблемы. Кроме того, планируется провести работу по брендированию удмуртского меда.

По данным на 1 мая, в Удмуртии числилось более 50 тыс. пчелосемей. Частные лица содержат почти 47,6 тыс. пчелосемей. Большая часть пасек находится в Кизнерском, Шарканском и Можгинском районах.