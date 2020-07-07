Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Российские военные начали слежение за вошедшей в Черное море группой НАТО
Мир
Древний китайский мост времен династии Мин обрушился из-за наводнения
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в вывозе животных из Китая
Мир
ВОЗ отправит специалистов в Китай для выявления источника коронавируса
Общество
Суд закрыл слушания по ходатайству об аресте советника главы «Роскосмоса»

Ассоциацию пчеловодов создадут в Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Удмуртии планируют сформировать ассоциацию пчеловодов. Ее отделения появятся в каждом районе республики.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия ожидают, что ассоциация будет сформирована к концу лета 2020 года. Объединение пчеловодов позволит увеличить продуктивность пасек, развивать породы пчел, а также укрепить отрасль. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Отделения ассоциации появятся в каждом районе. Владельцы пасек смогут более эффективно решать возникающие проблемы. Кроме того, планируется провести работу по брендированию удмуртского меда.

По данным на 1 мая, в Удмуртии числилось более 50 тыс. пчелосемей. Частные лица содержат почти 47,6 тыс. пчелосемей. Большая часть пасек находится в Кизнерском, Шарканском и Можгинском районах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020