Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти марки Brent до $40,5 за баррель

Управление энергетической информации министерства энергетики США (EIA) повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год до $40,5 с прежних $38,02 за баррель. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного краткосрочного прогноза EIA, опубликованные 7 июля.

Прогноз цены нефти Brent на следующий год также повышен до $49,7 с $47,88 за баррель.

Кроме этого, ведомство увеличило прогноз средней цены на нефть марки WTI на текущий год до $37,55 за баррель. В июне 2020 года он был на уровне $35,14. Прогноз цены нефти WTI на следующий год также повышен с $43,88 до $45,7 за баррель.

Также в прогнозе указывается, что предложение нефти в мире в текущем году составит 94,59 млн баррелей в сутки с переизбытком 1,7 млн. При этом средний годовой спрос прогнозируется на уровне 92,89 млн баррелей в сутки — это на 8,1 млн меньше, чем в прошлом году.

Дефицит топлива, согласно отчету управления, в следующем году составит 1,12 млн баррелей в сутки.

В начале марта 2020 года цены на нефть обрушились из-за сокращения мирового спроса по причине экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также из-за срыва сделки ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года. Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года.

К 16 июня стало известно, что в рамках соглашения в мае добыча нефти была сокращена на 89% от плана. Получается, с рынка убрали 8,6 млн баррелей в сутки из ранее запланированных 9,7 млн баррелей. Эффективнее всех сократили добычу Саудовская Аравия, Россия и Алжир, отстали Ирак, Нигерия и Казахстан.