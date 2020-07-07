Мужчина прыгнул с моста в Тамбове и утонул

В Тамбове с моста на Рассказовском шоссе прыгнул мужчина. Он погиб. Личность погибшего пока не установлена.

Как пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру», в диспетчерскую службу поступил звонок в 9:22 вторника, 7 июля. Очевидец утверждал, что с моста в районе шоссе прыгнул мужчина и не вынырнул.

На место происшествия направили экстренные службы. Водолазы приступили к поискам. Работу сильно усложняла мутная и грязная вода. Лишь через час со дна канала реки Цна подняли тело мужчины.