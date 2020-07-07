Овощные базары открыли в Брянске

В Брянске начали работать овощные базары. Каждый день начиная с 6 июля в городе открыты 22 площадки, где горожане могут купить овощи и фрукты, выращенные в подсобных хозяйствах и на приусадебных участках.

Базары разместили в Советском районе, Бежице, Володарском и Фокинском районах. Они будут работать каждый день до середины ноября, пишет NASHBRYANSK.RU.

1 июля сообщалось, что в Брянске начали благоустраивать центральный пляж в Бежицком районе. Планируется привести в порядок лестницу и отремонтировать прилегающую территорию. В общей сложности должны преобразить около 55 тыс. кв. м.