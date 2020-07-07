Вучич ввел комендантский час в Белграде

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Белграде вводится комендантский час. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во вторник, 7 июля.

По словам Вучича, ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах — тревожная, передает ТАСС.

С 8 июля начинает действовать запрет на собрания численностью более пяти человек. С пятницы до понедельника вводится длинный комендантский час.

2 июля Вучич объявил о введении в Сербии штрафов за отсутствие масок в закрытых помещениях и транспорте. Кроме того, закрываются ночные клубы, кафе, не имеющие открытой веранды, и студенческие общежития. Тогда же он пообещал при необходимости ввести в Белграде комендантский час.

По данным статистического бюро Worldometer на 7 июля, в Сербии 16 719 случаев коронавируса, в том числе 299 выявлены за последние 24 часа.