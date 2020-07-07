В Подмосковье женщина пострадала из-за опрокидывания торговой палатки

В подмосковном Красногорске сильный ветер опрокинул торговую палатку, в результате чего пострадала женщина. Об этом 7 июля сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Новотушинской улице в Красногорске из-за сильного ветра опрокинулась торговая палатка. В результате пострадала женщина», — рассказали агентству.

Пострадавшую госпитализировали.

Накануне в Гидрометцентре России объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

В тот же день МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и ветре, порывы которого будут достигать 17–22 м/с.