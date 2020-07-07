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Жителей Рязанской области предупредили о сильной жаре

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В Рязанской области ожидается сильная жара. Температура поднимется до +35 градусов.

По данным синоптиков, 8 июля в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Возможен град с грозой в отдельных районах, пишет РИА «7 новостей».

В МЧС предупреждают о повышении температуры воздуха. В ночные часы ожидается +23 градуса, а днем 8 июля воздух прогреется до +30…+35 градусов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в регионах Южного федерального округа ожидается жара до +43 градусов. МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Аномально теплая погода прогнозируется в Калмыкии, Крыму, Астраханской области и Краснодарском крае.

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