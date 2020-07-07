Голубев выдвинут кандидатом в губернаторы Ростовской области

Глава Ростовской области Василий Голубев выдвинут кандидатом в губернаторы региона от партии «Единая Россия». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 7 июля на сайте правительства региона.

В ходе конференции регионального отделения «Единой России» Голубев представил результаты своей работы, достигнутые за последние пять лет. Так, с 2015 года валовый региональный продукт вырос в полтора раза и достиг 1,5 трлн рублей, количество многодетных семей на Дону выросло с 28 до 42 тыс., открыто более 200 фельдшерско-акушерских пунктов, 27 амбулаторий и семь поликлиник, создано свыше 26 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях.

Также Голубев отметил проект «Народный совет», первое голосование в рамках которого прошло одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. Тогда жители Ростовской области приняли решение о распределении 500 млн рублей из регионального бюджета, которые пойдут на приобретение автомобилей скорой помощи, машин для сельских медиков и оборудования для школьных столовых.

«Фундамент нашей стратегии развития остается неизменным — это семь приоритетов, семь губернаторских «И»: инвестиции, индустриализация, инфраструктура, институты, интеллект, инновации, инициатива. Все без исключения они нашли отражение в национальных проектах, и именно в них основа нашего лидерства в самых разных отраслях. Только вместе, только работая и побеждая трудности, мы добьемся, чтобы благополучие пришло в каждый дом, в каждую донскую семью!» — отметил он.

После этого путем тайного голосования участники конференции поддержали выдвижение Голубева кандидатом в губернаторы Ростовской области.

9 июня президент России Владимир Путин поддержал Голубева в его намерении второй раз принять участие в региональных выборах.

Впервые Голубев возглавил регион в июне 2010 года по представлению Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента России.

В 2015 году срок его полномочий истек, но на выборах в сентябре того же года он одержал победу — его поддержали 78,2% избирателей, — после чего он вновь занял этот пост.