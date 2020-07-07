Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news.

Пострадали около 30 человек, некоторые их них получили серьезные травмы. По имеющейся информации, инцидент произошел на железнодорожной линии неподалеку от города Карловы Вары. По данным Aktuálně.cz, пассажирский поезд, следовавший из Карловых Вар в немецкий Йохангеоргенштадт, столкнулся с составом, направлявшемся в обратном направлении.

На место ЧП вылетел вертолет. Железная дорога, а также прилегающая трасса закрыты.

12 июня пассажирский поезд сошел с рельсов в Токио. В результате аварии никто не пострадал.