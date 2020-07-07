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Около 20 тыс. нелегальных гаражей выявили в Калининграде

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Власти Калининграда насчитали около 20 тыс. нелегальных гаражей. Постройки будут снесены на землях, не предназначенных для подобного строительства.

По данным главы комитета территориального развития и строительства Артура Крупина, в Росреестре зарегистрировано более 11,3 тыс. строений в 114 гаражных обществах. При первой ревизии было обнаружено около 2 тыс. нелегальных объектов. После использования программы правительства с ортофотопланами выяснилось, что общее количество нелегальных объектов достигает 20 тыс. Они не зарегистрированы, владельцы не платят налоги, сообщает «Калининград.Ru».

До конца года в России будет принят закон, который регламентирует работу гаражных обществ. У владельцев объектов, расположенных на землях, которые предназначены для гаражей, не должно возникнуть проблем при регистрации. Остальные нелегальные постройки должны быть снесены, отметил Крупин.

Большинство гаражей были построены с 1970 до 2005 года, до вступления в силу Градостроительного кодекса.

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