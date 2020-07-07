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Овчарка покусала гулявшего на улице мальчика в Керчи

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Следователи начали проверку опубликованной в СМИ информации о нападении собаки на ребенка в Керчи. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

«Сотрудники редакции приводят слова мамы пострадавшего ребенка. Женщина рассказала представителям СМИ, что инцидент произошел на улице Черноморской: мальчик гулял на улице, около него двое мужчин выгуливали овчарку без намордника. Собака бросилась на ребенка, мальчик попытался убежать, но оступился и упал, а животное продолжило его кусать. Хозяин позвал собаку, после чего скрылся вместе с ней», — сообщила Постнова. Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, передает «Крыминформ».

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев раскритиковал владельца алабая, покусавшего женщину в Раменском районе Подмосковья. Всё произошло на глазах у ее шестилетнего сына. В больнице пострадавшей ампутировали руку.

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