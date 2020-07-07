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Депутат рады обвинила Порошенко в поздравлении Путина в 2014 году

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ
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Депутат рады Ирина Верещук обвинила бывшего украинского президента Петра Порошенко в том, что шесть лет назад он поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России. Инцидент произошел на канале ICTV на съемках телепередачи «Свобода слова» 7 июля.

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Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук напомнила бывшему главе государства о его поздравлении.

«12 июня 2014 года вы поздравляли Путина с Днем России. Я уверена. Это можно проверить», — заявила Верещук.

После этого Порошенко переспросил депутата, правильно ли он ее услышал, на что получил утвердительный ответ, а затем он сообщил, что она лжет. Верещук показала ему новость украинского канала «24», который, ссылаясь на Пескова, сообщил о поздравлении Путина украинским президентом. Порошенко сказал, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее, 5 июля, Петр Порошенко сделал заявление, что готов сесть в тюрьму ради спасения своей страны.

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