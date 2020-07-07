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Автобус врезался в остановку в Ивановской области

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Фото: www.mspros.ru
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Пенсионерка госпитализирована в городе Шуе Ивановской области после того, как ее сбил пассажирский автобус. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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«Автобус ПАЗ врезался в остановочный павильон на улице Свердлова в городе Шуя. Пострадала женщина, ожидавшая общественный транспорт», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В УМВД уточнили, что пенсионерка получила тяжелую травму ноги — размозжение части стопы.

В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров. По имеющейся информации, пострадавших среди них нет. По словам водителя, авария произошла по причине технической неисправности.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

18 апреля на Кутузовском проспекте в Западном административном округе Москвы произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и автобуса.

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