Автобус врезался в остановку в Ивановской области

Пенсионерка госпитализирована в городе Шуе Ивановской области после того, как ее сбил пассажирский автобус. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Автобус ПАЗ врезался в остановочный павильон на улице Свердлова в городе Шуя. Пострадала женщина, ожидавшая общественный транспорт», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В УМВД уточнили, что пенсионерка получила тяжелую травму ноги — размозжение части стопы.

В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров. По имеющейся информации, пострадавших среди них нет. По словам водителя, авария произошла по причине технической неисправности.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

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