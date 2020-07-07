«Аэрофлот» объяснил отказ в вывозе животных из Китая

Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила отказ в перевозке нескольких десятков животных из Шанхая в Москву тем, что такой массовый вывоз напоминал контрабанду. Об этом заявил представитель перевозчика Михаил Демин во вторник, 7 июля.

По словам Демина, на рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было в общей сложности 71 животное, передает ТАСС.

«Попытка осуществить рейс с такой загрузкой противоречит принятым нормам и правилам и неминуемо привела бы к их массовой гибели», — сказал он.

Представитель авиакомпании подчеркнул, что имела место попытка организации массовой трансграничной транспортировки животных, а пассажиров вывозного рейса использовали в качестве перевозчиков. Такая массовость угрожала жизням и зверей, и людей, а также перевозка их всех была невозможна по техническим причинам.

Для самолета Boeing 777 можно перевезти только восемь клеток с животными в багажном отсеке и еще 12 в салоне самолета. Кроме того, животных-«антагонистов», например кошек и собак, нельзя перевозить рядом. В итоге на рейс принято шесть переносок на верхнюю палубу и восемь — в грузовой отсек.

Пассажиры, не получившие разрешения на переноску животных, просто оставили клетки в аэропорту. Отказываться от полета никто не стал. Клетки в течение короткого времени были вывезены из зоны регистрации неизвестными местными жителями, сказал представитель «Аэрофлота».

Истинные организаторы перевозки неизвестны, однако за несколько дней до рейса в социальных сетях появились «многочисленные обращения к пассажирам этого рейса от разных лиц с предложением принять к перевозке в Москву животных на условиях оплаты транспортных и других расходов», заявил Демин.

Ранее 7 июля генконсульство России в Шанхае сообщило о попытке вывоза 70 животных. По ряду сообщений, часть собак якобы была спасена россиянами-волонтерами на выставке собачьего мяса в южном городе Гуанчжоу. Однако ни компания «Аэрофлот», ни генконсульство об этом в известность поставлены не были, заявили дипломаты. При этом известно, что посредники часто вывозят чужих животных за деньги.

Рейс AFL209 по маршруту Шанхай–Москва–Новосибирск–Уфа был выполнен авиакомпаний «Аэрофлот» 4 июля. Практически сразу в соцсетях началась волна критических сообщений о том, что авиакомпания отказалась брать на борт домашних животных вопреки раннее данным обещаниям. В этой связи некоторые пассажиры не смогли улететь либо были вынуждены оставить своих питомцев на попечение других людей, остающихся в Шанхае.

История вызвала широкий общественный резонанс. Глава комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов пообещал направить запрос в «Аэрофлот» в связи с этой ситуацией, а также еще один запрос в прокуратуру с просьбой проверить законность в отказе в перевозке животных, на которых были приобретены билеты.