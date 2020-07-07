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Башкирский геопарк «Янган-Тау» официально вошел в сеть ЮНЕСКО

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Фото: instagram.com/geopark_yangantau/Полина Полежанкина
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Геопарк «Янган-Тау» в Башкирии первым в России и СНГ официально вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО. Об этом заявили на ассамблее организации, которая из-за ситуации с коронавирусом прошла онлайн.

Основатель глобальной сети геопарков ЮНЕСКО Патрик Маккивер во время встречи с Радием Хабировым говорил, что за 19 лет работы в сети глобальных геопарков он впервые видит, чтобы люди работали с такой самоотдачей, передает ИА «Башинформ». Ожидая решения, сотрудники «Янган-Тау» развивали собственные сервисы, делились знаниями и опытом с другими геопарками, в первую очередь с «Торатау». Общались с коллегами и из других регионов — консультировали работников геопарка «Ундория» Ульяновской области.

Памятник природы «Янган-Тау» (переводится с башкирского как «горящая гора») расположен в Салаватском районе Башкирии. На склонах горы выходит горячий воздух, насыщенный водяными парами. Температура воздуха от +37 до +150 градусов, а в пробуренной на глубину 90 м скважине температура достигает 380 градусов.

Ранее национальный парк «Бикин» в Приморском крае включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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