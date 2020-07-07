Россияне попытались за раз вывезти из Шанхая 70 домашних животных

Россияне, планировавшие в воскресенье, 4 июля, покинуть Шанхай рейсом «Аэрофлота», хотели вывезти сразу 70 домашних животных. Об этом «Известиям» рассказали в генконсульстве России в Шанхае.

В общей сложности зарегистрироваться на воскресный рейс оттуда с домашними животными пытались 40 человек.

«Согласно разъяснению представителя авиаперевозчика, в соответствии с действующими правилами на борт возможно было принять только чуть больше трети предъявленных питомцев», — пояснили в дипмиссии.

По ряду сообщений, часть собак якобы была спасена россиянами-волонтерами на выставке собачьего мяса в южном городе Гуанчжоу. Однако ни компания «Аэрофлот», ни генконсульство об этом в известность поставлены не были. Один из собеседников «Известий» в Шанхае предположил, что в реальности собак пытались перевезти за границу посредники за деньги.

«Люди часто везут чужих собак за $500–600. Наверное, поэтому их так много и оказалось на том рейсе. Но ни одна авиакомпания мира такое количество животных на борт не взяла бы», — резюмировал он.

Рейс AFL209 по маршруту Шанхай–Москва–Новосибирск–Уфа был выполнен авиакомпаний «Аэрофлот» 4 июля. Практически сразу в соцсетях прошла масса критических сообщений о том, что авиакомпания отказалась брать на борт домашних животных вопреки раннее данным обещаниям. В этой связи некоторые пассажиры не смогли улететь либо были вынуждены оставить своих питомцев на попечение других людей, остающихся в Шанхае.

История вызвала широкий общественный резонанс. Глава комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов пообещал направить запрос в «Аэрофлот» в связи с этой ситуацией, а также еще один запрос в прокуратуру с просьбой проверить законность в отказе в перевозке животных, на которых были приобретены билеты.