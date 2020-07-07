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Специалисты не нашли признаков сброса нефтепродуктов в реку Чура в Москве

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Фото: commons.wikimedia.org/Valera N. Trubin
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Специалисты столичного департамента природопользования не нашли подтверждений информации о сбросе нефтепродуктов в реку Чура. Отобраны пробы воды.

Инспектор, выехавший на место, не обнаружил ни пленок нефтепродуктов, ни посторонних запахов, сообщили ТАСС в департаменте.

Ранее 7 июля источники сообщили, что экстренные службы зафиксировали сброс нефтепродуктов в реку Чура на юге столицы. На место ЧП выехали сотрудники различных служб, в том числе экологической полиции, передает РЕН ТВ.

В конце июня стало известно о разливе нефтепродуктов на Химкинском водохранилище в Подмосковье. По данным на 29 июня, его площадь достигала 29 тыс. кв. м. Предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов была превышена в тысячи раз. Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, места сброса найдены, это заброшенная автозаправка с подземными баками, в которых, предположительно, находятся остатки дизельного топлива.

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