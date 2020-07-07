Жителей Ставрополья предупредили об ухудшении погоды

В Ставропольском крае после аномальной жары ожидаются ливни и грозы. Погода в регионе ухудшится 8 июля.

По прогнозам синоптиков, скорость ветра в течение двух дней будет достигать 23 м/с. 8 и 9 июля в Ставропольском крае ожидаются ливни и грозы. Об этом пишет NewsTracker.

МЧС предупреждает о возможных подтоплениях, особенно на низинных участках. Жителей региона призывают готовиться к возможным чрезвычайным происшествиям.

Ранее сообщалось, что в Москве синоптики прогнозируют ливни с грозами, смерчи и град вечером 7 июля.