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Редчайшего моллюска нашли в одной из пещер Сочинского нацпарка

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В одной из пещер Сочинского национального парка ученые обнаружили редчайшего моллюска. Открытие было сделано в июне при осмотре пещеры «Первомайская». Вход в нее расположен в правом борту Навалишинского каньона на реке Восточная Хоста.

Речь идет о пещерном слизне — троглолестесе Соколова (Troglolestes sokolovi Liovushkin & Matiokin, 1965). До этого считалось, что этот пещерный обитатель встречается лишь в Воронцовской пещере Сочинского национального парка, на площади, не превышающей 200 кв. м.

Из-за большой редкости и единственного на планете места обнаружения вид этих моллюсков включен в Красную книгу Краснодарского края, пишут «Кубанские новости». Теперь это дает основание продолжить поиски мест обитания пещерного слизня.

Сотрудники нацпарка пояснили, что в Воронцовской пещере слизня нашли в глубинных залах, в Октябрьской пещере — всего в 50 м от входа. Ученые считают, что вода, попадающая в пещеру по трещинам во время дождей, образует водоток, и слабая обводненность пещеры создает благоприятный микроклимат для обитания этого вида.

3 июля сообщалось, что в крымской пещере «Таврида» ученые обнаружили температурную аномалию. В среднем температура в пещере составляет 13,5 градуса. Среднегодовая температура в этом районе примерно 10,5 градуса, а в пещере она выше.

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