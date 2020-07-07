Медовую ярмарку готовят к открытию в Уссурийске

В Уссурийске в конце июля планируют провести медовую ярмарку. Это будет первая в 2020 году для Приморского края сельскохозяйственная ярмарка. «Праздник первого меда» должен состояться с 24 по 26 июля. Организаторы не исключают, что мероприятие станет ежегодным.

Как пишет Vostokmedia со ссылкой на краевое министерство сельского хозяйства, в основном на ярмарке будут продавать липовый мед. Его привезут 16 пчеловодов из разных районов Приморья.

Кроме того, на последнюю субботу августа запланирован традиционный фестиваль «Анучино — медовое раздолье». Он состоится в День пчеловода.

В Приморье реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Она рассчитана до 2027 года.

Закон, принятый региональными депутатами, защищает от вырубки липовые деревья в «зонах покоя». В крае создаются лаборатории и центры сертификации меда.

Местный мед пользуется популярностью в Китае. Пчеловоды ждут помощи от властей в налаживании экспорта сладкого продукта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.