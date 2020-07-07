Имущество якутского банка «Таата» распродадут

На продажу выставлено движимое и недвижимое имущество банка «Таата» в Якутии. Это сделал Российский аукционный дом (РАД) по поручению Агентства по страхованию вкладов. Торги пройдут 3 августа.

На аукционе будет представлено 17 лотов. Среди них — восемь автомобилей и девять объектов недвижимости, большая часть из которых расположена в Якутске, рассказала ИА SakhaNews глава департамента по информационной политике РАДа Алина Куберская.

Банк признали банкротом 21 августа 2018 года. Решение вынес Арбитражный суд Якутии. Было открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим утвердили госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».