Автомобиль протаранил веранду ресторана в Москве

В Москве автомобиль въехал в веранду ресторана. Пострадали два человека, сообщил источник «Известий» во вторник, 7 июля.

ЧП произошло на улице Генерала Белова (ЮАО). По словам источника, речь идет о ресторане «Тануки».

Подробных данных о состоянии пострадавших нет. Причины случившегося выясняются.

15 июня автомобиль Ferrari, дрифтовавший по проезжей части, врезался в столб в Москве, недалеко от торгово-офисного центра «Москва-Сити». В результате аварии никто не пострадал.