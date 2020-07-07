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В квартире главреда издания «Холод» прошли обыски

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В квартире главного редактора издания «Холод» Таисии Бекбулатовой утром во вторник, 7 июля, прошел обыск. Об этом написал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

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«Утром силовики пришли с обыском в московскую квартиру, где живет главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова», — цитирует Чикова «Газета.ру».

Глава «Агоры» уточнил, что к квартире Бекбулатовой приехал адвокат организации Николай Васильев, который стал свидетелем, как туда зашли два человека в штатской одежде. По словам защитника, о его приходе сообщили, но не пустили в квартиру.

Позднее адвокаты уточнили, что журналистка проходит в качестве свидетеля по делу задержанного советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, передает ТАСС. Известно, что они были близко знакомы и работали вместе какое-то время.

Агентство уточняет, что следственные действия проходят также в московской квартире Сафронова. Изымаются документы и электронные носители, которые представляют для следствия особый интерес.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

В «Роскосмосе» сообщили о задержании Сафронова ранее во вторник. Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила против него уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). ФСБ заподозрила его в работе на одну из спецслужб НАТО. По этой статье задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Сафронов работал журналистом в «Коммерсанте» и «Ведомостях». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в госкорпорации в мае.

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