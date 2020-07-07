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Бесплатную воду начали раздавать на семи станциях МЦК

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Пассажирам Московского центрального кольца (МЦК) начали раздавать воду из-за жары. Об этом сообщили во вторник, 7 июля, в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«На станциях МЦК уже бесплатно раздают воду: «Андроновка», «Локомотив», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Окружная», «Стрешнево», «Зорге», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Воду раздадут также пассажирам электричек на вокзалах города. Москвичей попросили внимательно относиться к своему здоровью, особенно в жаркую погоду, пишет «Москва 24».

Во вторник в Московском регионе ожидается до 33 градусов жары, сообщает телеканал «360». «Гидрометцентр» объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры. Предупреждение будет действовать с 11:00 вторника до 16:00 этого же дня.

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