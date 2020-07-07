Военный суд смягчил наказание блогеру Мирзеханову по делу о терроризме

Апелляционный военный суд на два месяца сократил срок наказания для дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, признавшего вину в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом во вторник, 7 июля, рассказал его адвокат Шамиль Яндарбаев.

«Сегодня апелляционный военный суд изменил приговор Мирзеханову и снизил ему срок наказания на два месяца. Приговор вступил в законную силу», — цитирует защитника ТАСС.

Блогер был осужден на 10 лет колонии строгого режима.

В феврале он был задержан по подозрению в участии в массовой драке, которая произошла около кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы. В ходе потасовки неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия. Однако обвинение Мирзеханову предъявлено не было.

Позднее он был арестован столичным Мещанским судом в рамках нового уголовного дела о вербовке в террористическую деятельность, однако свою вину Мирзеханов после задержания не признал. Во время рассмотрения уголовного дела в военном суде стало известно, что блогер оформил явку с повинной.

Отмечается, что дело, которое расследовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, насчитывает шесть томов. Согласно материалам дела, показания на блогера дали двое осужденных. Они сообщили, что в 2014 году Мирзеханов показывал им видео с призывами уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне ИГ (запрещена в России).

4 апреля спецслужбы нейтрализовали мужчину, планировавшего совершить теракт в Мурманске. По данным правоохранителей, он принадлежал к террористической группировке ИГ (запрещена в России).