Более 90 гостиниц в Приморье возобновили работу

В Приморском крае разрешили открыть 93 гостиницы. Отели выдержали проверку на соблюдение санитарных норм.

Успешно прошла мониторинг и 771 база отдыха из имеющихся в крае 1,248 тыс. В региональном правительстве поручили муниципалитетам ускорить приемку коллективных средств размещения.

Проверку на соответствие требованиям Роспотребнадзора прошла большая часть ресторанов и отелей Приморья. Из 225 подавших заявки ресторанов и кафе не могут начать работать только около 40 заведений общепита.

Среди отстающих — Дальнереченский и Партизанский городские округа, Спасск-Дальний, Хасанский и Михайловский районы, пишет ИА PrimaMedia.

Несмотря на некоторые послабления, в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители должны носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

С 7 июля в регионе возобновили работу фитнес-залы.