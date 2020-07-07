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GPS-ошейники надели на диких северных оленей в Красноярском крае

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В Красноярском крае пометили спутниковыми ошейниками диких северных оленей. Так в региональном министерстве экологии собираются контролировать сохранение популяции этих животных.

В ошейники встроены приемники GPS/ГЛОНАСС. С помощью этой спутниковой системы специалисты смогут постоянно отслеживать перемещение северных оленей, определять места их концентрации и зимовки. В ведомстве при этом успокаивают, что устройства крепятся легко, безболезненно и не вредят животным.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, подобные операции необходимы для того, чтобы рационально управлять охотничьими ресурсами. С 2014 года власти не проводили оценки численности и не контролировали места размещения таймырской популяции дикого северного оленя. Тогда же было установлено снижение поголовья до 417 тыс. особей, что на 26% ниже численности 2009 года.

Сейчас ошейники надели на 10 оленей, которые обитают на территории Эвенкийского и Туруханского районов, и на 15 оленей с территории Таймыра.

Ожидается, что в 2021 году специалисты на самолете обследуют территории, где в основном обитают северные олени, определят численность стад и их состояние.

В апреле сообщалось, что компания «Роснефть» начала изучение арктических животных для оценки устойчивости местных экосистем. В период до 2023 года в рамках программы пройдут восемь экспедиций в море Лаптевых, Баренцевом и Карском морях.

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