Завершено расследование дел о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку»

Завершено расследование уголовных дел о появлении портретов нацистов в акции «Бессмертный полк». Молодые люди разместили фотографии Адольфа Гитлера и предателя Власова в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Собраны все необходимые доказательства, подозреваемые вину признали, сообщили в Следственном комитете России. Портрет лидера фашистов один из фигурантов разместил ради злой шутки. Изображение предателя Власова загрузили для оправданий его преступлений. В ближайшее время дела будут переданы в суд.