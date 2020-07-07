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Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае

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Фото: China Central Television
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Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Как уточняет газета Global Times на своей странице в Twitter, на данный момент спасены 36 человек. На видео, которое опубликовало издание, видно, как автобус сломал ограничительные заграждения на дороге, пересек ее поперек и упал за забор.

Причину аварии пока не установили. К настоящему моменту спасатели подняли автобус из воды.

Школьники ехали сдавать вступительные экзамены в колледж.

В феврале этого года в Чехии перевернулся двухэтажный автобус, в котором ехали 70 детей. По данным полиции, некоторые из детей получили ранения. Согласно предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего автобус выехал за пределы шоссе и перевернулся.

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