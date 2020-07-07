Синоптики предупредили о грозах с градом в ближайшие дни в Приангарье

На Иркутскую область надвигается шторм. Грозы и ливни с градом обрушатся на регион с 7 по 9 июля. Прогнозируется усиление ветра до 20 м/с. В селеопасных районах возможны очень сильные дожди.

Неблагоприятные погодные явления будут наблюдаться начиная со второй половины дня вторника, 7 июля, в западных и южных районах области, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на иркутский гидрометцентр.

ГУ МЧС по области призывает местных жителей к соблюдению мер безопасности. Спасательное ведомство не рекомендует отправляться в эти дни в дальние поездки, туристические походы и отдыхать на берегу или на воде.

Ранее сообщалось об объявлении 7 июля «оранжевого» уровня погодной опасности из-за жары в столичном регионе.