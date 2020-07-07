Опубликовано новое видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Телеканал РЕН ТВ показал новое видео задержания советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Запись опубликована во вторник, 7 июля.
Ранее оперативное видео задержания Сафронова распространила ФСБ.
О задержании сотрудника сообщили ранее во вторник в «Роскосмосе».
ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В Кремле сообщили, что знают о факте задержания, однако с подробностями дела не знакомы.
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.