Опубликовано новое видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Телеканал РЕН ТВ показал новое видео задержания советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Запись опубликована во вторник, 7 июля.

Ранее оперативное видео задержания Сафронова распространила ФСБ.

О задержании сотрудника сообщили ранее во вторник в «Роскосмосе».

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Кремле сообщили, что знают о факте задержания, однако с подробностями дела не знакомы.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.