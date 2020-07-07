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ФСБ задержала в Крыму семерых террористов «Хизб ут-Тахрир»

Опубликовано новое видео задержания советника главы «Роскосмоса»

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ показал новое видео задержания советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Запись опубликована во вторник, 7 июля.

Ранее оперативное видео задержания Сафронова распространила ФСБ.

О задержании сотрудника сообщили ранее во вторник в «Роскосмосе».

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Кремле сообщили, что знают о факте задержания, однако с подробностями дела не знакомы.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.

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