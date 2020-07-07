Песков переадресовал ЦИК вопрос о голосовании в течение нескольких дней

В Кремле нет четкой позиции по вопросу голосования на выборах осенью в течение нескольких дней, здесь нужно ориентироваться на позицию Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом заявил журналистам во вторник, 7 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, рекомендации будут формулироваться именно в ЦИК.

Ранее во вторник председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что обсудит с регионами возможность голосования в течение двух-трех дней на выборах осенью. Сейчас ЦИК анализирует полученный во время общероссийского голосования опыт и готовит соответствующие предложения.

По словам Памфиловой, такое голосование будет возможным при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за голосованием.

Она отметила, что к осени Центризбирком планирует запустить пилотные проекты по электронному голосованию в ряде регионов.

В то же время, по словам председателя ЦИК, пока трудно говорить о возможности использования электронного голосования на думских выборах из-за остро стоящего вопроса безопасности системы.

Ранее, 1 июля, Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия будет работать над расширением применения на выборах электронного голосования.

Дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России прошло с 25 июня по 30 июня в Москве и Нижегородской области. Для участия в этом формате голосования подали заявления около 1 млн жителей столицы и почти 140 тыс. нижегородцев.