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Царев заявил о желании жителей Донбасса и Приднестровья присоединиться к России

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Люди в Донбассе и Приднестровье хотят присоединится к России, но каждый раз звучит отказ. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

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«Уже неоднократно и политические деятели, и общественные организации, и простые люди обращались к Российской Федерации с такой просьбой, их было тысячи. К сожалению, каждый раз звучал отказ и вряд ли что-то поменяется», — сказал он в эфире НСН.

Также бывший спикер парламента выразил уверенность, что Киев со своей стороны не собирается выполнять Минские соглашения. По его словам, это значит, что ситуация на Донбассе развивается так же, как и в Приднестровье.

«А с учетом того, что с другой стороны ничего не говорит о том, что Российская Федерация поменяет свою позицию и будет готова включить Донбасс в свой состав, то ситуация там развивается по приднестровскому сценарию. Это не лучший вариант для Донбасса, но к сожалению, это так», — заключил Царев.

Ранее в этот же день партия писателя Захара Прилепина «За правду» призвала в своей предвыборной программе провести референдум по самопровозглашенным республикам Донбасса и Приднестровью, по итогам которого предложила признать их и включить в состав России, сообщается на сайте aif.ru.

Если на территории России пройдет референдум по воссоединению с Донбассом, то большинство граждан поддержит это решение. Такое мнение высказал «Федеральному агентству новостей» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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