В Кремле оценили перспективы возобновления международного авиасообщения

В Кремле заявили о неточности сроков возобновления международного авиасообщения в связи с новыми вспышками коронавирусной инфекции в мире. Об этом во вторник, 7 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Перспективы (возобновления авиасообщения) есть неясные, об этом вчера четко сказал президент. Она (ситуация. — Ред.) настолько неясная, насколько возникают новые очаги вспышек и в Европе, и в Азии», — отметил представитель Кремля.

Он указал, что обстановка нестабильная и меняется изо дня в день.

Накануне в ходе встречи с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил о неопределенности открытия границ Европы для россиян. Он также подчеркнул, что нельзя предсказать, когда иностранные партнеры начнут открывать аэропорты, в том числе для туристов.

2 июля Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа.

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить риск повторного распространения инфекции в стране.

Россия полностью приостановила международное авиасообщение с 4 апреля из-за пандемии коронавируса. Исключением являются только вывозные рейсы, которыми россиян возвращают на родину.

До 8 июня гражданам не разрешалось покидать РФ. Затем правительство разрешило выезд за рубеж в рабочих целях, для ухода за больными родственниками, для лечения или обучения.