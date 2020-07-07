Аномальная жара ожидается в Ростове-на-Дону

Жителей Ростова-на-Дону предупреждают о жаркой погоде. В течение дня 7 июля температура может подняться до +39 градусов, в течение недели ожидается жара до +35 градусов.

По данным синоптиков, в регионе ожидается облачная погода с высокой вероятностью осадков. Дожди прекратятся к 9 июля. При этом 9 и 10 июля температура спадет до +31 градуса. Об этом сообщает RostovGazeta.

В выходные воздух прогреется до +34 градусов.

По данным Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, в Ростовской области из-за высокой температуры воздуха возможна засуха. Неблагоприятное явление также угрожает Астраханской и Волгоградской областям, а также Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за засухи обсуждают в Алтайском крае. Факт критического снижения урожайности установлен в 33 районах.