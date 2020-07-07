Бывшего схиигумена Сергия оштрафовали на 90 тыс. рублей

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал во вторник, 7 июля, на 90 тыс. рублей экс-схиигумена Сергия (Николай Романов), лишенного сана, за распространение недостоверной информации.

«Романова Николая Васильевича признать виновным… Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 90 тыс. рублей в доход государства», — цитирует судью «РИА Новости».

В ходе заседания адвокат Сергия утверждала, что в материалах нет доказательств умышленного распространения им информации в Сети, в связи с чем просила прекратить производство по делу. Сам бывший схиигумен не явился на заседание.

Сергия признали виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.15 КоАП о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, передает телеканал «360».

3 июля суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить священного сана схиигумена Сергия, духовника Среднеуральского женского монастыря, и признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал призывать граждан не соблюдать карантинный режим, ситуацию с коронавирусом назвал псевдопандемией, а самоизоляцию — беззаконием, пишет «Федеральное агентство новостей». 27 апреля епархиальными властями Сергий был запрещен в служении.

16 июня схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и собрал казаков охранять территорию.