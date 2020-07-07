Посол ФРГ в Москве выразил уверенность в реализации «Северного потока – 2»

Берлин с оптимизмом смотрит на реализацию «Северного потока – 2» и уверен в том, что трубопровод, пусть и с задержкой, но будет достроен. Об этом 7 июля заявил посол Германии в Москве Геза фон Гайр.

«Идеи и конкретные действия, которые имеют место в настоящий момент в США, никак не меняют позицию немецких властей относительно «Северного потока – 2», — приводит его слова «Интерфакс».

Посол отметил, что согласие Дании на продолжение работ по строительству трубопровода является свидетельством позитивного развития ситуации с реализацией проекта.

6 июля Дания выдала разрешение на использование новых судов-трубоукладчиков с якорным позиционированием при строительстве «Северного потока – 2». Кроме того, стало известно, что возобновить работы можно будет с 3 августа. Именно тогда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании.

Законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2» был внесен в палату представителей конгресса США в конце июня.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. В настоящее время газопровод завершен на 94%. Его строительство было приостановлено из-за введенных в декабре санкций США.