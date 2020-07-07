Число выздоровевших от коронавируса в России превысило 463 тыс. человек

В России после коронавируса вылечились 463 880 пациентов, в том числе за минувшие сутки 9551 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением этой инфекции во вторник, 7 июля.

В частности, за сутки 2 066 человек выписаны в Москве, 437 — в Подмосковье, 434 — в Иркутской области.

За последние сутки в России зафиксировали 6368 новых случаев коронавируса, за все время — 694 230. Общее число погибших за время пандемии составило 10 494 человек, из них 198 — за последние 24 часа.

Накануне президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах. Он отметил, что распространение коронавируса еще не закончилось, а по улицам столицы ходят «толпы» людей, которые этого не понимают.

Ранее, 5 июля, стало известно, что ученые из 32 стран призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухe значительным фактором распространения инфекции. Однако в организации их доказательства о передаче этого вируса через воздух назвали неубедительными.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года. Очагом инфекции стал город Ухань в Китае. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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